الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رصاص حى وبتر دون تخدير.. الاحتلال يطوق مستشفى الشفاء بالقناصة

قوات الاحتلال تطوق
قوات الاحتلال تطوق مداخل مستشفى الشفاء

قال د.عدنان البرش، رئيس قسم الجراحة بمستشفى الشفاء، إن الأطباء غير قادرين على الخروج من بنايات المستشفى، بسبب القنّاصة الذين يطوقون مداخلها من البنايات المحاوطة.

أضاف البرش خلال تصريحات تليفزيونية أن قوات الاحتلال قامت بتدمير جميع المباني المحيطة بمستشفى الشفاء: "المستشفى أصبح بمثابة قاعدة عسكرية مغلقة ولا يستطيع أحد الدخول أو الخروج".

وتابع "الاحتلال يطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي في محيط المستشفى"، كاشفًا عن إجراء الفرق الطبية لعمليات بتر داخل المستشفى بدون تخدير.

وطالب المتواجد في الوقت الحالي داخل المستشفى بفتح ممرات آمنة للمرضى والأطفال الخدج والطاقم الطبي من مستشفى الشفاء:"الاحتلال طلب منا الالتزام بأماكننا، وعدم التوجه إلى النوافذ أو الخروج من البنايات".

 

الاحتلال رفض دفن الجثامين المتحللة في مستشفى الشفاء

كما نفى تقديم أي مساعدات للمتواجدين داخل المستشفى أو فرصة للمغادرة: "لم يتم تقديم أي مساعدات لنا والاحتلال يحاول تجميل صورته بادعائه تقديم مساعدات لنا، كما رفض السماح لنا بدفن الجثامين المتحللة في ساحة مستشفى الشفاء".

على ناحية أخرى، دعا منير البرش، أحد المسئولين في وزارة الصحة بغزة، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تأمين ممر آمن للمرضى والطاقم الطبي والعائلات النازحة العالقة في المنشأة لمغادرة المستشفى.

وقال البرش إن مسئولًا إسرائيليًا تحدث معه هاتفيًا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء وطلب منه الانضمام إلى القوات التي تقوم بتفتيش المنشأة، لكنه رفض، بحسب الجارديان.

التسليم الوقود غزة رويترز الأمريكية قطاع غزة معبر رفح قسم الجراحة مستشفى الشفاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قاعدة عسكرية

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

كيف تنجح مصر في التحول لمركز إقليمي لصناعة السيارات؟

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

السيسي يقود تحسينات اقتصادية لدعم المشروعات المتوسطة فى صناعة البترول

رصاص حى وبتر دون تخدير.. الاحتلال يطوق مستشفى الشفاء بالقناصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء