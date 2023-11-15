رصاص حى وبتر دون تخدير.. الاحتلال يطوق مستشفى الشفاء بالقناصة

قال د.عدنان البرش، رئيس قسم الجراحة بمستشفى الشفاء، إن الأطباء غير قادرين على الخروج من بنايات المستشفى، بسبب القنّاصة الذين يطوقون مداخلها من البنايات المحاوطة.

أضاف البرش خلال تصريحات تليفزيونية أن قوات الاحتلال قامت بتدمير جميع المباني المحيطة بمستشفى الشفاء: "المستشفى أصبح بمثابة قاعدة عسكرية مغلقة ولا يستطيع أحد الدخول أو الخروج".

وتابع "الاحتلال يطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي في محيط المستشفى"، كاشفًا عن إجراء الفرق الطبية لعمليات بتر داخل المستشفى بدون تخدير.

وطالب المتواجد في الوقت الحالي داخل المستشفى بفتح ممرات آمنة للمرضى والأطفال الخدج والطاقم الطبي من مستشفى الشفاء:"الاحتلال طلب منا الالتزام بأماكننا، وعدم التوجه إلى النوافذ أو الخروج من البنايات".

الاحتلال رفض دفن الجثامين المتحللة في مستشفى الشفاء

كما نفى تقديم أي مساعدات للمتواجدين داخل المستشفى أو فرصة للمغادرة: "لم يتم تقديم أي مساعدات لنا والاحتلال يحاول تجميل صورته بادعائه تقديم مساعدات لنا، كما رفض السماح لنا بدفن الجثامين المتحللة في ساحة مستشفى الشفاء".

على ناحية أخرى، دعا منير البرش، أحد المسئولين في وزارة الصحة بغزة، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تأمين ممر آمن للمرضى والطاقم الطبي والعائلات النازحة العالقة في المنشأة لمغادرة المستشفى.

وقال البرش إن مسئولًا إسرائيليًا تحدث معه هاتفيًا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء وطلب منه الانضمام إلى القوات التي تقوم بتفتيش المنشأة، لكنه رفض، بحسب الجارديان.