الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار

معهد بحوث الإلكترونيات
معهد بحوث الإلكترونيات

أعلنت الدكتورة شيرين عبدالقادر رئيسة معهد بحوث الإلكترونيات، فوز إحدي الشركات الناشئة بالمعهد بجائزة ملتقى الابتكار "Innovation Arena Award"، وذلك ضمن الفعاليات التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، في دورته السابعة والعشرين،الذي عقد مؤخرا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت محرم، إلى أن المعهد قد شارك هذا العام بمجموعة متنوعة من المخرجات التكنولوجية، وذلك من خلال مشاركته بحاضنتين تكنولوجيتين، هما (حاضنة طريق، وحاضنة جرين إلكتروبيكيا)، بالإضافة إلى مشاركته بالعديد من الشركات الناشئة التي تدعمها مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد (STPERI) في مجال رعاية شباب الباحثين والمُبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأوضحت انه تسلم الجائزة الدكتور هيثم حسين الأستاذ بقسم هندسة الموجات الميكروبية بالمعهد والمُشرف على شركة RFBOX for Engineering and Consultation الفائزة في جائزة المدن الذكية.

تقديم الدعم لشباب الباحثين والمُبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة

ولفتت الى أن شركة RFBOX بدأت ضمن مجموعة فرق عمل في حاضنة " طريق" المدعومة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،ثم تم التعاقد معها من قبل معهد بحوث الالكترونيات لتقديم كافة الخدمات والاستشارات الفنية والدعم اللوجيستي.

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وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد اكد الدور المهم الذي يلعبه معهد بحوث الإلكترونيات في دعم مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا في مصر، وذلك من خلال تقديم الدعم لشباب الباحثين والمُبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وتطوير التكنولوجيا، والمشاركة في التحالفات الإقليمية.

كما شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمتحدث رئيسي في مؤتمر أدنبره السنوي نحو العالمية Going Global، وقدم الوزيرعرضًا حول ما يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر من تقدم ونمو على كافة المسارات.

معهد بحوث الالكترونيات جائزة ملتقى الابتكار معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا عبدالفتاح السيسي صندوق رعاية المبتكرين

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