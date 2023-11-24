الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين استولوا على أموال شاب بالمقطم

حبس 3 متهمين
حبس 3 متهمين

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق التلاعب والاتجار في النقد الأجنبي والعملات المزورة في المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتعرف طالب على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفية، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه التقى شخصين يستقلان سيارة وتحصلا منه على مبلغ مالي عملة محلية وإعطائه مظروفا بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا، وأثناء فحصه المبلغ المشار إليه تبين له أنه مقلد، وقام بالتخلص منه خشية المساءلة القانونية واتهمهما بالنصب عليه.

وتبين من التحقيقات أنهم 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وفيزا كارت.

واعترف المتهمون بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية وإيداع أحدهم جزءا من المبلغ المستولى عليه بحسابه البنكي، كما اعترف أحدهم بتزوير العملات الأجنبية بمسكنه، وعثر داخل شقته على مبالغ مالية مقلدة الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الواقعة  - بندقية خرطوش، طبنجة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وقيد حديدي، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة مستأجرة، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالنصب عليه.

حبس 3 متهمين النصب علي المواطنين الاتجار في النقد الاجنبي التواصل الاجتماعي شراء ع ملة أجنبية

مواد متعلقة

حبس عاطلين حاولا ترويج 500 طربة حشيش في غرب الإسكندرية

حبس المتهم بالتعدي على قائد سيارة فى مصر القديمة

حبس متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة بدر

"حب من طرف واحد".. حبس المتهم بإنهاء حياة زميلته داخل سنتر تجاري بأكتوبر

الأكثر قراءة

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": بدء تحرك المحتجزين من منفذ رفح إلى الجانب الإسرائيلى

"فخ رسالة تحديث البيانات".. اعترافات عصابة الاستيلاء علي بطاقات الدفع الإلكتروني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

وائل لطفي

نفايات إلكترونية

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء