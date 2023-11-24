الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جثة متحللة لشاب داخل منزله بالسلام.. والتحريات: "تعاطى مادة مجهولة"

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في حالة تحلل داخل شقته في منطقة السلام بالقاهرة، وتواصل سماع واستجواب شهود العيان، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الجريمة.

وتبين لدى انتقال فريق البحث إلى موقع البلاغ، العثور على جثة لشاب يدعى «صبري» 25 عامًا، متوفى داخل منزله إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية جراء تعاطيه مادة مجهولة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وما زالت التحقيقات مستمرة.

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