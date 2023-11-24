ضياء رشوان: الاحتلال خاض المفاوضات من أجل حاملى الجنسية الإسرائيلية فقط

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ الجانب الإسرائيلي خاض المفاوضات من أجل حاملي الجنسية الإسرائيلية فقط، مؤكدًا أنه لم يقترب من أي من حاملي الجنسيات الآخرى ولا يحملون الجنسية الإسرائيلية مثل التايلانديين.

وأضاف “رشوان”، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الإفراج عن التايلانديين تم بجهود مصرية واستجابة للمقاومة وحماس تحديدً لأن هؤلاء ليسوا طرفًا في الصراع وليسوا جزءًا من الأزمة، مشيرًا إلى أن حركة حماس اعتبرتهم منذ البداية أنهم ضيوف لديها.

وأوضح رشوان، أن إسرائيل منذ اليوم الأول حاولت أن تقدم نفسها باعتبارها هي رأس الحربة في جبهة عالمية فيما أسمته بمكافحة الارهاب، والضحايا هم المدنيون، وهؤلاء المدنيون الذين احتجزوا منهم غير إسرائيليين لكن في منتصف الطريق سرعان ما تخلت إسرائيل والعالم الغربي عمومًا عن فكرة عالمية معركتها مع حركة المقاومة بانحيازها فقط للإفراج عن مواطنهيا.