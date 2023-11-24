دفعت ثمن دعمها لفلسطين.. قصة طرد ممثلة أمريكية (فيديوجراف)

استبعدت الفنانة الامريكية الجديدة ميليسا باريرا، من بطولة إحدى الأفلام الأمريكية بسبب دعمها لدولة فلسطين وتنديدها بـ الاحتلال الصهيوني، ولذلك تم استبعادها من فليم “اسكريم 7” والذي تولت بطولة الموسمين الخامس والسادس.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل استبعاد الممثلة الأمريكية من فيلمها الجديد بسبب دعمها لفلسطين.

توصلت أطراف فاعلة إلى هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعد حرب إبادة شنها الاحتلال وصمود جامح من المقاومة، بهدف إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة المتأثرة.

ونجحت جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بنجاح في مناطق غزة.

وبموجب الهدنة، سيتم رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وسيتم تسهيل حركة المواطنين والبضائع عبر المعابر الحدودية، وستتم أيضًا إعادة إعمار المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية إلى السكان.