الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دفعت ثمن دعمها لفلسطين.. قصة طرد ممثلة أمريكية (فيديوجراف)

ميليسا باريرا
ميليسا باريرا

استبعدت الفنانة الامريكية الجديدة ميليسا باريرا، من بطولة إحدى الأفلام الأمريكية بسبب دعمها لدولة فلسطين وتنديدها بـ الاحتلال الصهيوني، ولذلك تم استبعادها من فليم “اسكريم 7” والذي تولت بطولة الموسمين الخامس والسادس.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل استبعاد الممثلة الأمريكية من فيلمها الجديد بسبب دعمها لفلسطين.

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ألحان الموت.. كليب غنائى لأطفال إسرائيليين يطالبون بـ"إبادة غزة" (فيديوجراف)

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توصلت أطراف فاعلة إلى هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعد حرب إبادة شنها الاحتلال وصمود جامح من المقاومة، بهدف إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة المتأثرة.

ونجحت جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بنجاح في مناطق غزة. 

وبموجب الهدنة، سيتم رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وسيتم تسهيل حركة المواطنين والبضائع عبر المعابر الحدودية، وستتم أيضًا إعادة إعمار المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية إلى السكان.

إعمار غزة غزة الفلسطينيين والإسرائيليين هدنه المساعدات الإنسانية رفع الحصار الإسرائيلي حرب إبادة وقف إطلاق النار ميليسا باريرا

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