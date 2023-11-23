الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عبود نوفل.. طفل فلسطينى فقد قدمه وحقق حلمه بزيارة نادى الزمالك (فيديوجراف)

عبود نوفل وعبدالواحد
عبود نوفل وعبدالواحد السيد في نادي الزمالك

استقبل نادي الزمالك الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، الأربعاء، لتحقيق طلبه بالتواجد في مقر القلعة البيضاء ومقابلة نجوم الفريق. 

وتواجد الشاب الفلسطيني في تدريبات فريق الكرة وحظى باستقبال كبير من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل استقبال عبود نوفل بنادي الزمالك.

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وحرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، خلال تواجده في تدريبات الفريق على الحديث مع الشاب الفلسطيني، مؤكدًا له أن نادي الزمالك يرحب به في أي وقت وشدد على دعم النادي دائما للقضية الفلسطينية.

وظهر عبد الرحمن نوفل في إحدى اللقطات المسجلة، وأكد أن حلمه هو زيارة نادي الزمالك ومقابلة نجومه المفضلين، ليقوم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك بالتنسيق مع الجهاز الإداري، بالتواصل مع الشاب الفلسطيني من أجل حضوره للنادي، ومتابعة مران اليوم والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأدى محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. 

وخاض الثلاثي فقرات تأهيلية متنوعة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهم من أجل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة. 

وحرص اللواء أحمد سليمان عضو مجلس النادي على الاجتماع مع اللاعبين لتحفيزهم قبل عودة المشاركات الرسمية.

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