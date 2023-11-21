بيراميدز يكشف حقيقة عودة نجمي الفريق مجددا إلى نادي الزمالك (خاص)

كشف مصدرمسئول داخل نادي بيراميدز، حقيقة عودة الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر مجددا إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

هل يعقل التعاقد مع نجما الزمالك بالمجان حتى نقوم بإعادتهم مجددا للأبيض؟

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق السماوي، هو المسئول الأول والأخير عن تحديد ملف الراحلين من عدمه بالتنسيق مع لجنة التعاقدات".

وأضاف:" بيراميدز لديه ارتباطات كثيرة هذا الموسم محليا وقاريا، وبالتالي نحن في أشد الاحتياج لخدمات جميع اللاعبين حتى اللذين لم يشاركون في المباريات".

وأكمل المصدر:" هذه الارتباطات تتطلب ضرورة توافر صف ثاني وبدلاء مميزين على نفس كفاءة ومستوى الأساسيين، تحسبا لأي ظروف طارئة تحدث مستقبلا".

وأوضح:" الفريق سيعاني الفترة المقبلة، من ضغط كبيرة في المباريات، وهو ما يعرض الكثير من اللاعبين للإصابات أو الإيقافات، إذ لابد أن نكون جاهزون لجميع الاحتمالات".

وتسائلا المصدر:" هل يعقل أن يتم التعاقد مع يوسف نبيه وسيف فاروق جعفر في صفقة انتقال حر بالمجان، حتى نقوم نحن بإعادتهم مجددا إلى ناديهم السابق «الزمالك»؟.

وأردف:" الزمالك ممنوع أساسا من القيد، بقرار من الاتحاد الدولي «فيفا»، فضلا عن الأزمات المالية داخل النادي، فكيف سيقوم بقيد لاعبيها السابقين مرة أخرى".

وأشار المصدر إلى أن الثنائي سيحصلون على الفرص الكافية للمشاركة، لكن يجب اختيار توقيت المناسب لهما بعناية شديدة، فهم مستقبل الفريق".

وزد:" رحيل يوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر، مرفوض شكلا وموضوعا من جانب الجهاز الفني ولجنة التعاقدات، حتى ولو كان سبيل الإعارة".

وأتم:" لم نستفد من الثنائي حتى الآن على المستوى الفني بالإضافة إلى عدم إثبات ذاتهم، إذ فكيف نوافق على رحليهم دون أي استفادة تذكر".

وتجدر الإشارة إلى أن يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، قد انتقاله إلى نادي بيراميدز، لمدة 4 مواسم مقبلة، مطلع الموسم الحالي (2023/2024)، قادمين من نادي الزمالك، عقب انتهاء عقدهم رسميا مع القلعة البيضاء.

ويعد الثنائي يوسف نبيه وسيف جعفر، نجلي أسامة نبيه مهاجم الزمالك السابق، وفاروق جعفر قائد القلعة البيضاء الأسبق أيضا.

وبدأ الثنائي مسيرتهم مع الساحرة المستديرة من خلال صفوف قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وارتبط أسم يوسف نبيه وسيف جعفر، بالرحيل عن نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2024)، بسبب عدم مشاركتهم بشكل أساسي في تشكيلة الفريق السماوي على مدار المباريات السابقة محليا وقاريا.