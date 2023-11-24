الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ولو بالمصروف".. "أطفال جروان" يدشنون حملة تبرعات لأقرانهم في غزة (صور)

جانب من حملة التبرعات
جانب من حملة التبرعات

ضرب أطفال قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مثلا يحتذي به، حيث دشنوا حملة للتبرع بالمصروف والمدخرات، لصالح أطفال غزة، بعد محاضرة استمعوا لها بمركز جروان للثقافة والفنون عن الصراع العربي الإسرائيلي.

وقرر الأطفال المساعدة ولو بجنيهات قليلة يملكوها لصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ضاربين أروع الأمثلة في إنكار الذات والتبرع بكل ما يمتلكون في يومهم، مؤكدين على موقفهم الثابت بالمقاطعة لكل ما هو داعم للعدوان الإسرائيلي.

وأكد أطفال قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أنهم مقاطعون لكل منتج لدولة تساعد وتؤيد جرائم الاحتلال، حتى لو لم يكن هناك بدائل لها، مشيرين أنهم يتابعون يوميا الأحداث في غزة سواء من خلال التليفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر بعد الانتهاء من حملة التبرعات التي بدأها أطفال قرية جروان اليوم، شراء بعض الكتب والقصص للأطفال في غزة بالإضافة إلى بعض المأكولات والمشروبات، على أن يقوموا بتوصيل رسائل دعم لأشقائهم في غزة.

وفي السياق، نظمت جامعة المنوفية حملة للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر تحت نيران القصف الإسرائيلي.

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