الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة النقل والمواصلات: ضبط 1893 قضية متنوعة في يوم

شرطة النقل
شرطة النقل

شنَّت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1893) قضية متنوعة. 

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.  

شرطة النقل الإدارة العامة لشرطة النقل الظواهر السلبية محطات السكك الحديدية داخل القطارات

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