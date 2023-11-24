الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"دفاع الشيوخ": ملحمة استاد القاهرة تؤكد موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

النائب طارق نصير
النائب طارق نصير

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب "حماة الوطن" ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعالية "تحيا مصر وفلسطين" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، جددت الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية والذي أعلنته منذ اندلاع الاعتداء الصهيوني على غزة، وهو لا يحتاج إلى تأويل أو مزايدة من جانب أحد.

وأضاف نصير، أن مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني والذي عُقِد أمس في استاد القاهرة الدولي، أوضح حجم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة من خلال مؤسسات الدولة المصرية، وبعثت عدة رسائل لكل الدول أن القضية الفلسطينية هي قضية المصريين جميعًا وأنهم على قلب رجل واحد خلف قيادتهم الحكيمة في كل المحن، مؤكدين أن قضية غزة هي قضية الشعب المصري كله وأن الأمن القومي المصري يبدأ من غزة.

دعم القضية الفلسطينية

وأشار نصير، إلى أن تحركات القيادة المصرية بجانب أشقائها من الدول العربية يأتي تأكيدًا على دعم القضية الفلسطينية؛ لمنع تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم وطمس القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأثنى اللواء طارق نصير، على ما أوضحة الرئيس السيسي، من خلال المؤتمر، أن مصر لم تغلق معبر رفح في وجه الأشقاء الفلسطينيين بل حرصت على أن يظل المعبر مفتوحًا رغم تعرضه للقذف 4 مرات من الجانب الإسرائيلي وهذا ردًا على الأكاذيب والإشاعات التي تريد أن تطال من مصر وقيادتها.

وجدد اللواء طارق نصير، تحيته لصمود الشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من اعتداءات غاشمة لم تفرق بين بشر وحجر.

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