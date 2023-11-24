الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هنية: خضنا مفاوضات صعبة لحماية الفلسطينيين برعاية الأشقاء فى مصر

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن المقاومة الفلسطينية خاضت- برعاية الأشقاء في مصر وقطر- مفاوضات صعبة وشاقة على مدار الأسابيع الماضية، سعيًا لحماية أبناء الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاتهم في مواجهة سياسة التجويع والحصار والخنق.

وأضاف هنية، خلال كلمة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أدرنا هذه المفاوضات بمسئولية عالية وتوازن دقيق جمع بين الحرص على التخفيف عن الشعب الفلسطيني ووقف آلة القتل والمجازر الوحشية، وبين عدم السماح للعدو بفرض أجندته أو الهروب من استحقاقات هذه الهدنة بل فرض رؤيتنا وأولوياتنا".

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