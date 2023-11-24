عبور 23 مصابًا لمصر.. دخول 89 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

رصد هشام عبد التواب، موفد "إكسترا نيوز"، آخر التطورات بدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة، وقال إننا نشهد زخما كبيرا بمعبر رفح منذ بدء سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة منذ السابعة صباحًا حتى الآن.

وأضاف عبد التواب، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المعبر شهد دخول 89 شاحنة تحمل مختلف المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لنقلها إلى قطاع غزة، وذلك بعد أن توجهت 200 شاحنة للقيام بالإجراءات المتعارف عليها وتمهيدًا لدخولها إلى القطاع.

زيادة حجم المساعدات عن المعدل اليومي

وتحدث موفد "إكسترا نيوز"، عن زيادة حجم المساعدات عن المعدل اليومي خلال الأيام الماضية، وإتاحة التوزيع العادل لهذه المساعدات، لاسيما في مناطق الشمال التي كان من الصعب أن تواجه القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال، وأيضًا العملية البرية.

وتابع الهدنة ستسهل بشكل أكبر وصول المساعدات إلى مناطق وسط وشمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المعبر استقبل 23 مصابًا، حيث تتواجد سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.