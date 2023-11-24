الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

يبلغ عددهن 39.. أبرز الأسيرات الفلسطينيات المقرر إطلاق سراحهن اليوم

الأسري
الأسري

أعلن قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن هناك 150 أسيرًا متوقع الإفراج عنهم من القدس والضفة الغربية.

ونقلت مصلحة السجون، صباح اليوم الجمعة، 39 أسيرًا فلسطينيًا إلى سجن معسكر عوفر تمهيدًا للإفراج عنهم.

نرصد من خلال التقرير التالي أبرز الأسيرات الفلسطينيات المقرر إطلاق سراحهن اليوم.

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لقطات نقل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية للإفراج عنهم (فيديو)

إسراء الجعابيص أيقونة النضال النسائي داخل سجون الاحتلال

من المتوقع الإفراج عن الأسيرة إسراء الجعابيص من سجون الاحتلال، وفقا لتصريحات قدورة فارس رئيس هيئة شئون الأسري والمحررين.

ولدت الجعابيص في يوليو 1984 بمدينة القدس المحتلة، ودرست التربية الخاصة بالكلية الأهلية في بلدة بيت حنينا شمال القدس.

تعود تفاصيل اعتقالها إلي عام 2015، وكانت في طريق عملها وكانت تنقل بعض الأغراض المنزلية معها، وفي ذلك اليوم كانت تحمل معها أنبوبة غاز وجهاز تلفاز لمنزلها في القدس، وعندما وصلت إلى حاجز الزعيم العسكري قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" انفجر البالون الهوائي في السيارة، مما تسبب في اشتعال النيران داخل السيارة.

وقالت إسراء للمحامي الذي زارها في سجن هشارون "اشتعلت السيارة دون علمي، فخرجت منها مسرعة، فقابلني شرطي ورفع السلاح في وجهي، وأخذ يصرخ بالعبرية "ارمي السكين"، ولم أكن أحمل سكينًا، وصرخ شرطي أخر "أطلقوا النار".

وحكم عليها بالسجن 11 عاما، وغرامة 50 ألف شيكل، بحسب المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى.

وعلي الرغم من إصابتها البالغة واحتياجها لأكثر من 8 عمليات للعودة لحياتها الطبيعية الإ أنها حتي الان تقبع في سجون الاحتلال مع معاملة غير إنسانية بحقها.

شروق دويات من القدس المحتلة

من أبرز الأسيرات المتوقع الإفراج عنهم هيا الأسيرة المقدسية شروق دويات من القدس المحتلة.

اعتقلت دويات وحكم عليها بالسجن لمدة 11 عاما.

ميسون الجبالي عميدة الأسيرات

من المتوقع أيضا الإفراج عن الأسيرة ميسون موسي الجبالي، من بيت لحم.

يطلق عليها عميدة الأسيرات في سجون الاحتلال، حكم عليها بالسجن لمدة 15 عاما.

نفوذ حماد أصغر أسيرة فلسطينية

تعد نفوذ حماد الأسيرة الأصغر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حكم عليها بالسجن لمدة 12 سنة.

تعود حماد لأسرة فلسطينية من القدس المحتلة.

فدوي حمادة من القدس

من المتوقع أيضا الإفراج عن الأسيرة المقدسية فدوي حمادة المحكوم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

روان أبو زيادة من رام الله

ومن رام الله، من المتوقع الإفراج عن الأسيرة روان أبو زيادة المحكوم عليها بالسجن لمدة 9 سنوات.

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