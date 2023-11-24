الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان نادى الهجن الدولى ومشروع "واحة الحرير"

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقّد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، ترافقهما حنان مجدي، نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيثُ تفقّدوا منصات المشاهدة ومضمار السباق وأعمال القرية التراثية الملحقة التي تضم فندقًا بيئيًا ومعرضًا للتمور والحرف اليدوية والبيئية، وأوضح المحافظ أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات؛ استعدادًا لافتتاح النادي خلال الفترة المقبلة.

من ناحيةٍ أخرى، زار "جمال الدين" و"الزملوط"، مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة، والذي يعد مشروع استثمار زراعي متكاملًا، يهدف لتوطين صناعة الحرير.

ولَفَت المحافظ إلى أن المشروع يُسهم في توفير فرص عمل للشباب والأسر، من خلال المشروعات الصغيرة لإنتاج خيوط الحرير بالمنازل، بالإضافة إلى عقد ورش تدريبية على إنتاج منسوجات الحرير لطلاب المدارس الزراعية والأسر المستفيدة من المشروع.

رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية نادي الهجن والفروسية الدولي منصات المشاهدة ومضمار السباق وأعمال القرية التراثية مشروع واحة الحرير مشروع استثمار زراعي

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