رسالة دكتوراه من "علوم سوهاج" مرشحة لجائزة كبرى فى فنلندا

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن ترشيح رسالة دكتوراه خاصة بالدكتورة ألفت ثروت، المدرس بقسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة سوهاج، لجائزة أفضل رسالة دكتوراه في علم البيئة والبيولوجيا التطورية في فنلندا للعام الدراسي 2022-2023، إذ لاقت الرسالة اهتمامًا بارزًا وتغطية إعلامية واسعة في المجلات المحلية بشرق فنلندا، إلى جانب أنه تم نُشر مقال باللغة الفنلندية في مجلة (Karjalainen journal) يسلط الضوء عليها.

وقال الدكتور حسان النعماني إنه تم التركيز على أهمية الرسالة والمساهمة البارزة التي قدمتها في مجال بيئة المياه العذبة، حيث إن رسالة الدكتوراه قدمت معلومات جديدة كمية يتم مناقشتها لأول مرة عن تكاثر نوعين من محار الماء العذب الشائعين في المياه العذبة في أوروبا وفنلندا، وهما Anodonta anatina وUnio tumidus، كما تسلط الرسالة الضوء على العلاقة المشتركة بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة انتشار الطفيليات في انخفاض النشاط الإنجابي لنوع Anodonta anatina، ما يشير إلى أنه من الأنواع المهددة بالانقراض خلال ارتفاع درجة حرارة المناخ المتوقع (الاحتباس الحراري).

الرسالة توفر بيانات مفيدة لخطط الحفاظ على محار المياه العذبة

وأكد النعماني أن هذه الرسالة توفر بيانات مفيدة لخطط الحفاظ على محار المياه العذبة، حيث إنها كائنات تلعب دورًا بيئيًا واقتصاديًا مهمًا للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد المائية العذبة، حيث تقوم هذه الكائنات بتنقية المياه وإزالة الملوثات، مما يسهم في تحسين جودة المياه وحماية البيئة المائية، إلى جانب أنه يتم استخدامها كمؤشر بيئي لصحة النظام البيئي وجودة المياه، كما أنها تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه العذبة، حيث توفر موطنًا وطعامًا للعديد من الكائنات الحية الأخرى مثل الأسماك والحيوانات المائية.

وأضاف الدكتور حازم المشنب، عميد الكلية، أن الرسالة أوصت بحماية هذا النوع قبل الانقراض وفقًا للنتائج التي تمت مناقشتها، إلى جانب أن الرسالة تبحث في الآثار المحتملة للتهديدات البيئية على صحة محار الماء العذب مثل ارتفاع درجة الحرارة والتلوث بالنانو بلاستيك، باستخدام منهجيات جديدة تم اختبارها لأول مرة على محار الماء العذب.

وأكد المشنب أن رسالة الدكتوراه تعتبر بمثابة مرجع أساسي للأبحاث المستقبلية حول التأثيرات المحتملة لارتفاع درجات الحرارة والتلوث البلاستيكي، حيث تعود أهمية هذه الرسالة في مجال بيئة المياه العذبة إلى أنها تقدم معلومات جديدة تسهم في سد الفجوة في معرفتنا حول البيولوجيا الإنجابية لمحار الماء العذب وقدرته على التكيف مع التهديدات البيئية المختلفة، وذلك بالنظر إلى الانخفاض الكبير في أعدادها في جميع أنحاء العالم، إلى جانب أن انخفاض أعداد محار الماء العذب الطبيعي يجعل من الصعب للغاية الحفاظ على جودة المياه والحفاظ على نظام بيئي صحي.

لينك الرسالة: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4813-7