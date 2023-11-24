برز في الساعات الأخيرة، اسم البرتغالي باولو مينزيس، كمرشح لتدريب نادي الزمالك، خلفًا للكولومبي المقال خوان كارلوس أوسوريو.

ويبحث نادي الزمالك عن مدير فني جديد للفريق، بعد إقالة أوسوريو، عقب الخسارة بثنائية نظيفة أمام زد في دوري نايل “الدوري المصري”.

تعيين معتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني

وعُين معتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بصفة مؤقتة، كما تم تجديد الثقة به بعد إقصاء بيراميدز والتأهل لنهائي بطولة كأس مصر.

ورغم تواجد معتمد جمال في منصب المدير الفني بصفة مؤقتة، إلا أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، يبحث عن تعيين مدير فني أجنبي، لقيادة الفريق خلال المرحلة الهامة المقبلة.

أحد الأسماء التي تم طرحها كما ذكرنا، هو البرتغالي باولو مينزيس، المدير الفني لفريق النجمة اللبناني.

أبرز المعلومات عن البرتغالي باولو مينزيس

وفي هذا التقرير، نستعرض: من هو البرتغالي باولو مينزيس المرشح لتدريب الزمالك؟

– مدرب برتغالي يبلغ من العمر 45 عامًا، ووُلد يوم 24 مارس 1978.

– لم يلعب كرة القدم في الدرجات الأولى، وبدأ مسيرته التدريبية كمدير فني لفريق الناشئين بنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي عام 2009، واستمر معهم لمدة موسم.

– بعد ذلك بدأ مسيرة من العمل كـ كشاف للاعبين، والمحطة الأبرز في تلك الوظيفة، كانت عمله مع منتخب إسبانيا بين عامي 2012، 2016.

– انطلقت بعد ذلك مسيرته في عالم التدريب بشكل أوسع، والتي تخللتها تدريب فرق ليست معروفة في دوريات ليست بالقوية.

– فاز مع فريق إيزاول بلقب بطولة دوري الدرجة الخامسة الهندي في موسم 2017-2018.

– تولى تدريب النجمة اللبناني منذ ديسمبر العام الماضي، وقاد الفريق للتتويج ببطولة كأس السوبر اللبناني.

– قاد فريق النجمة في 22 مباراة بمختلف المسابقات، محققًا الانتصار معهم في 13 مباراة، وتعادل في 6، وخسر في 3.

– يعتمد على الرسم التكتيكي 4-3-3 بشكل هجومي.