الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير: الزمالك يتمكن من دفع قيمة مستحقات اللاعبين الأجانب

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد تمكن من صرف 20% من مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي، وذلك من أجل تحفيزهم قبل مواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره أبو سليم الليبي مساء الأحد المقبل على ملعب "برج العرب" ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

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شوبير: الزمالك نجح في دفع 250 ألف دولار قيمة مستحقات الأجانب

قال أحمد شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس إن مجلس إدارة الزمالك يسير بخطى ثابتة ويحاول بكل قوة حل الأزمات، وقد نجح في دفع 250 ألف دولار قيمة مستحقات اللاعبين الأجانب.

وأضاف: "ونجحت إدارة الزمالك في إنهاء ملف أوسوريو ورحيله عن الفريق دون أزمات بعد تسوية مستحقاته، وهذا يحدث لأول مرة منذ فترة طويلة".

وتابع: "إدارة الزمالك أبلغت اللاعبين بصرف 20% من قيمة المستحقات المتأخرة من الموسم الماضي، من أجل تحفيزهم قبل مواجهة أبو سليم الليبي".

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفدرالية (2023/2024)

ويستهل الزمالك  مشواره في مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية (2023/2024)، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، عندما يستضيف فريق أبوسليم الليبي، في الجولة الأولى.

وتمثل المباراة أهمية خاصة لجماهير القلعة البيضاء، لا سيما بعد الأداء الرائع والروح القتالية العالية والإصرار والعزيمة، التي تمتع به لاعبو الفريق أمام بيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، وتحويل تأخرهم ثلاثة مرات إلى تعادل إيجابي 3/3 ومن ثم خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة ذاته، عن طريق ضربات الجزاء (4/3)، ومواجهة غريمهم التقليدي الأهلي على اللقب، يوم 13 مارس من العام المقبل 2024.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية من البطولة القارية.
 

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