الإثنين.. عمرو موسى يناقش مستقبل القضية الفلسطينية فى الجامعة الأمريكية

تستضيف قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير، لقاءً بعنوان "مستقبل القضية الفلسطينية بعد 7 أكتوبر"، الإثنين المقبل.

ويحل عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والكاتبة الأكاديمية الدكتورة أهداف سويف، في ضيافة الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، في إطار الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

تأثير حرب على غزة على مستقبل القضية الفلسطينية

يدور النقاش بين وزير الخارجية الأسبق عمرو موسي، والدكتورة أهداف سويف، حول تأثير أحداث يوم 7 أكتوبر وما تبعه من حرب على غزة على مستقبل القضية الفلسطينية داخليا، وإقليميًا، ودوليًا.

وقالت الجامعة بخصوص اللقاء أنه بعد مرور 75 عامًا من النكبة الفلسطينية، لا تزال القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للعالم العربي، ففي ظل تقلبات دولية متعددة، ومشاريع للسلام لم تكتمل، وجرائم إسرائيلية مستمرة، لم يستسلم الشعب الفلسطيني يومًا أو يتنازل عن حقوقه في وطنه المحتل.

وأضافت، سلطت حرب غزة والتي انطلقت في السابع من شهر أكتوبر الماضي، الضوء من جديد علي القضية الفلسطينية، بل وشكلت تعاطف دولي عالمي مع مأساة الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لأبشع المجازر والإبادات في التاريخ في ظل تقاعس دولي وعجز للمنظمات والمؤسسات الدولية في كبح آلة القتل الإسرائيلية وجرائمها في حق الشعب الفلسطيني. وهو ما تتطرق إليه أيضا أمسية مستقبل القضية الفلسطينية.

الرؤى والسيناريوهات المطروحة بعد انتهاء الحرب على غزة

كما يتناول لقاء مستقبل القضية الفلسطينية، الرؤي والسيناريوهات المطروحة بعد انتهاء الحرب علي غزة، ومن يدير القطاع، هل هي السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس أبو مازن، أم حركة حماس، في ظل التصميم الإسرائيلي على القضاء علي الحركة؟ وغيرها من الموضوعات المتعلقة بـ مستقبل القضية الفلسطينية.

يشار إلي أن دكتور أهداف سويف، والمشاركة في لقاء مستقبل القضية الفلسطينية، كاتبة روائية ومحللة سياسية واجتماعية، تعيش بين القاهرة ولندن وتكتب بالإنجليزية، والدتها هي الدكتورة فاطمة موسي المترجمة الكبيرة، ووالدها هو أستاذ علم النفس دكتور مصطفي سويف، من أبرز أعمالها السردية، رواية “خارطة الحب”، والتي ترجمتها والدتها دكتورة فاطمة موسي، وصدرت ضمن مشروع مكتبة الأسرة بالهيئة المصرية العامة للكتاب.