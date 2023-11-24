يستقر على تشكيل اللقاء.. كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى اليوم

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم الجمعة، عقب المران المسائي على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء غد السبت على ستاد السلام.

قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق للمباراة

يختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق للمباراة، والتي تشهد استمرار غياب المغربي رضا سليم والتونسي علي معلول وطاهر محمد طاهر للإصابة، بينما قد تشهد القائمة عودة عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق بعد تماثلهم للشفاء، ومحمود كهربا لقيادة الهجوم بعد غيابه عن المباريات المحلية لتنفيذ عقوبة إيقافه محلياً لمدة 6 مباريات من قبل لجنة الانضباط.

وحسب تدريبات الفريق الأحمر، مساء أمس الخميس، فإن كولر استقر بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، والمكون من محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس، وفي وسط الملعب مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسى تاو وحسين الشحات، وفي الهجوم محمود كهربا.

كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة ميدياما الغاني

في المقابل يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الفريق، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الجمعة، للحديث عن مباراة ميدياما الغاني، المقرر لها غداً السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما يعقد، اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وميديما الغاني المقرر لها مساء غد السبت على ملعب السلام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمثل الأهلي فى الاجتماع الفني لمباراة ميدياما الغاني خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على الزي الرسمي الذي سيخوض به الفريقان المباراة، بالإضافة إلى مراجعة كل الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.