الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كريم مصيلحي: كلمة الرئيس بمؤتمر "تحيا مصر" أحبط المزايدات على موقف مصر بشأن فلسطين

كريم مصيلحي
كريم مصيلحي

قال كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة المركزية للمواطنة بحزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بمؤتمر "تحيا مصر لدعم فلسطين، بعثت برسائل حاسمة أمام العالم بأن الموقف المصري لا يحتمل المزايدة في محاولات خبيثة من أجل انحراف القضية الفلسطينية عن مسارها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بينت موقفها منذ عقود ماضية تجاه القضية الفلسطينية وكانت حريصة خلال الحرب المشتعلة الآن بقطاع غزة على دعم الأشقاء والتنديد بخطورة استنار الصمت الدولي تجاه ما يحدث من جرائم وانتهاكات كادت تقضي على أرواح المدنيين الأبرياء دون ذنب.

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حلا عادل للقضية الفلسطينية

وأوضح مصيلحي، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تأكيد المطالب المصرية التي كانت وما زالت محور الحديث حولها لحلا عادلا للقضية الفلسطينية، أبرزها ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، والعودة لطاولة المفاوضات من جديد للوصول إلى سلام عادل وشامل، قائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

موقف الدولة المصرية مشرف

ولفت مصيلحي إلى أن موقف الدولة المصرية مشرف ويؤكد الأواصر الطيبة التي جمعت الدولتين منذ عقود ماضية، فقدر التاريخ المصري أن يمتزج بالقضية الفلسطينية ويكون المدافع الأول عنها أمام العالم، بما لا يدع مجالا للشك بأن مصر صاحبة ريادة على المستوى العربي والإقليمي وحرصها على عدم ادخارها أي جهدًا في سبيل دعم أشقائها والاعتراف بحقوقهم.

وأضاف مصيلحي أن المساعدات العربية التي وصلت لقطاع غزة شكلت منها المساعدات المصرية حوالي 70٪، حيث تم إرسال حوالي "12" ألف طن، نقلتهم "1300" شاحنة، منهم "8400" طن قدمتها الدولة المصرية من خلال الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر.

بحزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحيا مصر فلسطين

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