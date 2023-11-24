الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

دقائق قليلة تفصلنا عن تأدية صلاة الجمعة في المساجد داخل محافظات الجمهورية، ويكثر التساؤل عن موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث ترتفع معدلات البحث من خلال الكثير من المسلمين عن مواعيد الصلاة بشكل دوري، وذلك لكي يؤدوا الفريضة في أوقاتها الصحيحة، وكما أن هناك عدد من الأشخاص يرتبون جدول يومهم على مواقيت الصلاة اليوم 24 نوفمبر 2023.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24- 11- 2023.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 في محافظة القاهرة

صلاة الفجر 4:56 صباحًا

أذان الظهر 11:42 صباحًا

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:17 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 نوفمبر في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:03 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:47 صباحًا

موعد أذان العصر 2:39 مساءً

موعد أذان المغرب 4:59 مساءً

موعد أذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 24 نوفمبر

وقت صلاة الفجر 4:53 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:38 صباحًا

موعد أذان العصر 2:31 مساءً

موعد أذان المغرب 4:51 مساءً

موعد أذن العشاء 6:12 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 نوفمبر في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:19 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:11 مساء

موعد أذان العصر 3:15 مساءً

موعد أذان المغرب 5:36 مساءً

موعد أذان العشاء 6:53 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 نوفمبرفي أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:55 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:43 صباحًا

موعد أذان العصر 2:43 مساءً

موعد أذان المغرب 5:03 مساءً

موعد أذان العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 نوفمبر في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:42 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:29 صباحًا

موعد أذان العصر 2:28 مساءً

موعد أذان المغرب 4:48 مساءً

موعد أذان العشاء 6:07 مساءً