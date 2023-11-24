الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأقصر تشهد تحليق 35 رحلة بالون على متنها 950 سائحًا اليوم

رحلات بالون
رحلات بالون

قال اللواء ملاح زكريا عبدالعظيم، مدير أرض مطار البالون الطائر بالأقصر لـ"الدستور"، إن أرض البالون الطائر في محافظة الأقصر شهدت، صباح اليوم، تحليق رحلات البالون بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس.

وانطلقت في السماء 35 رحلة بالون أقلَّت على متنها أكثر من 950 سائحًا من حول العالم، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم. 

انتعاش السياحة فى الأقصر

تحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الطائر، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، وتقوم الشركات المنظمة لرحلات البالون الطائر، بالحفاظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وتقدم الشركات دعمًا كبيرًا للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، خاصة أنها تسهم في إضفاء جو ساحر للأفواج السياحية من حول العالم في السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

وتستقبل محافظة الأقصر أعدادًا كبيرة من السائحين، ما أدى إلى انتعاش السياحة الصيفية بها، وتعد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والبحر الأحمر كلمة السر، حيث تستقبل الأقصر أكثر من 80% من القادمين لشواطئ البحر الأحمر.

ويحتل السائحون من دولة إسبانيا المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالًا للسياح للأقصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم سائحو دولة فرنسا، ورغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالأقصر فإن التدفقات السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا لم تنقطع.

وتلقت فنادق محافظة الأقصر حجوزات متعددة لإقامة أكثر من 50 مؤتمرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا خلال فصل الشتاء المقبل، وكذلك الوقت الحالي، الذي من شأنه حدوث انتعاشة سياحية كبيرة للمدينة، وتنويع أنماط السياحة بمحافظة الأقصر، بإضافة سياحة المؤتمرات والحفلات السياحية المتنوعة ضمن المنتج والمقصد السياحي والجو العام، الذي يجد استمتاعًا وقبولًا من السائحين حول العالم.

أرض مطار البالون الطائر بالأقصر البالون الطائر حول العالم حالة الطقس محافظة الأقصر

مواد متعلقة

الأقصر: تحليق 40 رحلة بالون على متنها 950 سائحًا اليوم

الأقصر: تحليق 25 رحلة بالون على متنها 620 سائحًا اليوم

الأقصر: تحليق 55 رحلة بالون على متنها 1170 سائحًا اليوم

رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تكريم التضامن للطلاب المتفوقين

رئيس مدينة الأقصر يلتقي المواطنين لحل مشكلاتهم وتذليل العقبات (صور)

رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مجلسى الدراسات العليا والبحوث

محافظ شمال سيناء: مصر ستقدم للأطفال الخدج الرعاية الصحية الكاملة (صور)

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة بمطار العريش

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال قائد القوة البحرية لحماس.. فيديو

وزير البترول: حريصون على تطبيق مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

رئيس وزراء بريطانيا: نتقدم بالشكر لمصر على جهودها فى التوصل للتهدئة

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

عاجل.. الجيش الإسرائيلى: لن نسمح بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء