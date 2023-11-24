مصر تشارك في الدورة الخامسة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي

شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الخامس للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقي، الذي تنظمه مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد أمس الخميس 23 نوفمبر بمقر الاتحاد في أديس أبابا، إثيوبيا.

وسبق هذه الدورة اجتماعات تحضيرية على مستوى الخبراء في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر.

وانعقدت الدورة تحت شعار "تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاتصالات والدعوة في أفريقيا" وتتناول عددًا من الموضوعات، أبرزها مشروع الإطار المفاهيمي للاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي (في إطار جهود مجموعة العمل الأفريقية المعنية بالذكاء الاصطناعي برئاسة وزارة الاتصالات)، وخطة تنفيذ الإطار القاري لسياسة البيانات وأداة التقييم الذاتي للقدرات، وتنفيذ إطار التشغيل البيني للهوية الرقمية، ومشهد الأمن السيبراني في أفريقيا: تقرير تقييم الفجوات والأولويات، واستراتيجية التحول الرقمي: الاستراتيجيات الرقمية في القطاعات، خاصةً التعليم والزراعة والصحة.

وناقش الاجتماع موضوعات أخرى، منها تعزيز رقمنة الخدمات البريدية في أفريقيا، ومشروع الاستراتيجية القارية بشأن بيئة السياسات والتنظيم للسوق الرقمية الواحدة لأفريقيا، وتسريع برنامج تطوير البنية التحتية في مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا، وتعزيز الاتصال والدعوة وفهم أجندة الاتحاد الإفريقي.

منتدى الحوكمة والابتكار في مجال البيانات لإفريقيا

وفي سياقٍ متصل، شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا في النسخة الأولى من منتدى الحوكمة والابتكار في مجال البيانات لإفريقيا، المنعقد يومي 17 و18 نوفمبر.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمنتدى في تسريع تنفيذ الإطار القاري لسياسة البيانات للاتحاد الأفريقي، وتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن والمبتكر للبيانات على جميع المستويات لدعم إقامة اقتصاد ومجتمع رقمي شامل.

ويجمع المنتدى أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لتعزيز الحوار البنّاء بين أصحاب المصلحة المتعددين من الجهات الفاعلة لمناقشة قضايا السياسات، ووضع توصيات واستراتيجيات للعمل الجماعي، وبناء شبكات وشراكات جديدة.

جدير بالذكر أن مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشغل منصب المقرر للمكتب التنفيذي للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتولت مصر هذا المنصب بعد رئاستها للمكتب في دورته الثالثة (2019-2021)، إذ دعمت العديد من الدول الإفريقية استمرار مصر في المكتب لتولي دور المقرر، تقديرًا للجهود المصرية في دفع العمل الإفريقي المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال فترة رئاسة المكتب التنفيذي.

وكانت مصر قد استضافت وترأست الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر 2019 بمدينة شرم الشيخ، وكانت هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها اللجنة خارج مقر الاتحاد.

وتكمن أهمية مشاركة وزارة الاتصالات في اجتماعات اللجنة في متابعة المستجدات الخاصة بالموضوعات التي تتعاون فيها الوزارة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وقيادة الصف الإفريقي فيها، منها الاستراتيجية الإفريقية للتحول الرقمي، والاستراتيجية الأفريقية الخاصة بحماية البيانات الشخصية، ومجموعة العمل الأفريقية المعنية بالذكاء الاصطناعي، ورقمنة مكاتب البريد.

وتهدف وزارة الاتصالات، من خلال مشاركة في اجتماع اللجنة، إلى استعراض التقدم المحرز في مصر في مجال التحول الرقمي وإلقاء الضوء على الإنجازات الوطنية في هذا الشأن، إلى جانب دعم التواجد المصري المتميز داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، خاصةً في ظل السياسة الخارجية المصرية الرامية لتوطيد العلاقات مع المنظمات والتجمعات الأفريقية مثل الاتحاد الأفريقى.