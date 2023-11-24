حكومة وشعبا.. خبير علاقات دولية: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وذلك قيادة وحكومة وشعبًا الجميع على قلب رجلًا واحد، ومنذ اللحظة الأولى تجسدت رؤية الدولة المصرية في قمة القاهرة للسلام لإحلال السلام وتصحيح المسار.

وأضاف "البرديسي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الأدوار المصرية سواء كانت فيما يتعلق بتكثيف المجهودات لإيصال المساعدات وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم اتساع رقعة الصراع والعمل على تحقيق الاستقرار والحيلولة دون التدحرج إلى حربًا إقليمي.

وكذلك تنسيق في الجهود والاتصالات المكثفة، وحشد المجتمع الدولي، والتأكيد على الرفض القطعي لتصفية القضية والعمل على التسوية السياسية للقضية ورفض التهجير، والرؤية المشتركة بين مصر والأردن لعدم السماح بالتهجير.

مصر نبهت العالم لضرورة التكاتف

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن مصر نبهت العالم بضرورة التكاتف ووحدة الأسرة الدولية، منوهًا بأن التنظيم الدولي يكاد يفقد مصداقيته، لأنه لم يوفر الأمن والأمان أو يحفظ السلم الدولي، أو يحفظ حياة المواطنين الفلسطينيين، معقبًا: "نحن لا نتحدث عن عدالة أو مساواة، لكننا نتحدث عن الحد الأدنى من حكمة التنظيم الدولي وهو حفظ السلم والأمن الدوليين".

وأكد أن مصر تتحرك دائمًا من أجل فكرة إحياء السلام، واحتواء التطورات المتسارعة، وإحياء الأمل للتعرف على الجذور الحقيقية للمشكلة.