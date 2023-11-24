الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الناقدة الفنية ناهد صلاح: لولا إيليا سليمان ما اعترفت الأوسكار بالسينما الفلسطينية

إيليا سليمان
إيليا سليمان

قالت الناقدة الفنية ناهد صلاح، إنه لولا إيليا سليمان ما اعترفت الأوسكار بالسينما الفلسطينية

وأضافت الناقدة الفنية ناهد صلاح، خلال لقائها ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، عبر قناة "On"، أن إيليا سليمان عندما قدم فيلم "يد إلهية"  بكل ما فيه من رموز وإسقاطات وإبداع وفانتازيا، لافتة إلى أن المخرج إيليا سليمان حصل على جائزة التحكيم الخاصة بمهرجان كان، والعديد من الجوائز الأخرى.

وأوضحت أنه عندما تقرر ترشيح إيليا سليمان إلى الأوسكار، كان لابد وأن يكون من خلال دولة إسرائيل، حيث كان هدف لهوليود أن يتم نسبه إلى إسرائيل، لافتة إلى أن قوائم أكاديمية علوم وفنون السينما التي تمنح الأوسكار لا يوجد بها دولة فلسطين، وقد رفض إيليا سليمان ومن ثم تم إعادة النظر في أنه لا بد أن يكون فلسطيني، وبعدها بثلاث سنوات كان هاني أبوأسعد في"فيلم الجنة" متواجد في الأوسكار.

الدكتورة صفاء النجار السينما الفلسطينية المخرج إيليا سليمان برنامج أطياف فلسطين فيلم يد إلهية

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