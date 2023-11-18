زين العابدين خيرى يكشف تفاصيل تأسيس جماعة السينما الفلسطينية

قال زين العابدين خيري شلبي، رئيس تحرير مجلة جمعية نقاد السينما المصرية، إن جماعة السينما الفلسطينية تأسست عام 1973، بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، لافتًا إلى أنها بدأت تنظر لفكرة السينما بشكل مؤسسي أكثر، والفكرة التي تتمحور حول الاحتياج لصوت سينمائي يعبر عنا، ومن ثم بدأوا يؤسسوا وحدة الأفلام الفلسطينية وتأسيس جماعة السينما الفلسطينية، وكان يوجد رواد مهمين مثل المخرج مصطفى أبو علي.

وأضاف زين العابدين خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن جماعة السينما الفلسطينية بدأت تصنع أفلام لخدمة القضية الفلسطينية بشكل مباشر، متمثلة في أفلام دعائية شديدة الأيدولوجية في محاولة لإبقاء القضية الفلسطينية حية، خاصة أن كل ذلك كان بعد نكسة 1967م، حيث بدأت الفكرة بأننا في حاجة إلى طرق أخرى غير طرق الكفاح المسلح لإيصال صوتنا للخارج.