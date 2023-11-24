صفية العمرى: لم أفكر يوما فى أجرى ولم أحقق أموالا من الفن

قالت الفنانة صفية العمري، إنها رغم تاريخها الطويل في الدراما والسينما إلا أنها لم تحقق ثروة مالية من العمل في الفن.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها لم تكن تفكر في المادة؛ وذلك لأنهم كانوا يحبون العمل بالفن.

وكشفت تفاصيل موقف تعرضت له بسبب أجرها في مسلسل "هوانم جاردن سيتي"، قائلة، إنها بعد انتهائها من مسلسل ليالي الحلمية والذي قدمته على خمس مواسم رمضانية، عرض عليها مسلسل "هوانم جاردن سيتي"، ووجدت أن أجرها فيه صغير جدًا ومهين، وبعض المقربين منها قالوا لها إنها هي المخطئة ولابد من رفع أجرها.

الفرق بين السينما زمان والآن

وأكدت أنها لم تكن ترفع أجرها، وكانت تعمل حبًا في الشخصيات، وعندما فكرت في رفع أجرها وجدت نفسها صغيرة لأنها لم تفكر يومًا في الأجور.

وأشرت إلى أنه يوجد فارق كبير بين السينما قديمًا والآن؛ لأن زمان كان يوجد كتاب وأدباء يكتبون للسينما وكان يوجد فن هادف وراقي وموضوعات مهمة جدًا، أما اليوم فالأفلام تجارية.