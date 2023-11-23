صفاء النجار: الأغنية الفلسطينية لعبت دورًا بارزًا فى تاريخ المقاومة الفلسطينية

قالت د.صفاء النجار، إن هناك نوعًا من المقاومة عن طريق الإبداع والفن، لافتة إلى أن الأغنية الفلسطينية لعبت دورًا بارزًا في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، على سبيل المثال أغنية "يا طالعين الجبل" وهى واحدة من أشهر الأغاني الشعبية التراثية في فلسطين، التي عرفت في منتصف الثلاثينيات، وتسرد واقع تحرير بعض الفدائيين من الأسر.

أضافت صفاء، خلال تقديمها برنامج "أطياف" الذي تقدمه عبر قناة الحياة أن "يا طالعين الجبل" تحولت إلى أغنية فلكلورية كان يتم ترديدها عند زيارة سجون الأسرى، وهذه الأغنية تتميز بلغة خاصة اخترعتها النساء للتغلب على ما يقوم به الاستعمار من محاولات لطمس هويته، وكانت تحاول إيصال رسائل للأسرى وكأن الأغنية تقول لهم بطريقة غير مباشرة "الليلة دي سيتم تحريركم".

أشارت إلى أن طريقة الأغنية غريبة بعض الشيء بالنسبة لنا، لكنها معروفة في فلسطين باسم "الملولة أو الملالة أو الترويدة"، حيث كان يتم تزويد حرف اللام وتكراره بين الكلمات، وقلب الحرف الأخير من كل كلمة وإضافة حرف اللام في نهاية الكلمة، وهو ما أصبح نوعا من الفلكلور الفلسطيني، الذي بنيت كلماته على أساس أن تبدو كشفرة غير مفهومة، حتى لا يستطيع المستعمر البريطاني فهمها في ذلك التوقيت.