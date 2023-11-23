الباز: الرئيس السيسى كشف مخطط الاحتلال حول فكرة تهجير الفلسطينيين

قال د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير"الدستور"، إن الرئيس السيسي خلال لقائه بالمستشار الألماني فرّغ خطة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء من مضمونها.

وأضاف "الباز"، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي قال إذا كانت إسرائيل تريد نقل الفلسطينيين لسيناء لحين أن تنهي عمليتها في القضاء على حماس، فعليها أخذهم لصحراء النقب، فهذا التصريح ليس كشف المخطط الإسرائيلي بقدر ما هو إفراغه من مضمونه.

الرئيس السيسي أكد عدم المزايدة على موقف مصر

وأكد أن الرئيس السيسي أكد في كلمته اليوم بفاعلية "تحيا مصر وفلسطين"، أن معبر رفح لم يغلق، لكنه ضرب 4 مرات من الجانب الإسرائيلي وهذا نوع بمنطق الجيش هو تمهيد نيراني للموقف الثاني، وهو عدم المزايدة على مصر وأنها خط أحمر.

وتابع أن الرسائل لا تأتي من الكلام، لكن من السياق الذي قيل فيه فالرئيس يتحدث أمام آلالاف وعندما قال هذا الكلام وخلفيته كل هؤلاء المواطنين فهذه رسالة من الرئيس وخلفه الشعب المصري.