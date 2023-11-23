قيادي بـ "الغد": الرئيس السيسي أكد أن فلسطين قضية مصر الأولى

أكد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية لا مجال للمزايدة عليه، لاسيما في ظل جهودها التي لا تنقطع على كافة المستويات لدعم أهالي غزة واستقبال الحالات الحرجة وحديثي الولادة لعلاجهم.

وتابع "إسماعيل" في تصريحات له، أن الدولة المصرية بذلت جهودا دبلوماسية واسعة لإدارة الأزمة في غزة، وتحركت على جميع الجبهات لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل.

وأشاد سكرتير عام حزب الغد، بكلمة الرئيس عبد السيسي خلال مؤتمر “تحيا مصر فلسطين”، والتي حملت رسائل واضحة تؤكد على موقف مصر الراسخ تجاة القضية، ورفضها التهجير القسري لسكان القطاع.

سكرتير عام "الغد": فلسطين هي قضية مصر الأولى

وأوضح “إسماعيل” أن كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، برهنت للجميع أن فلسطين هي قضية مصر الأولى التي لم ولن تتخلى عنها وستظل في صدارة المدافعين عنها حتى حصولها على حقوقها كاملة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.