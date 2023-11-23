الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إصدار العدد الثالث والأربعين من مجلة المسرح - الإصدار السادس

المسرح
المسرح

صدر العدد الثالث والأربعون من مجلة المسرح في إصدارها السادس؛ بالتعاون بين المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. أحمد بهي الدين، ورئاسة تحرير الناقد المسرحي الكبير عبد الرازق حسين.

يتضمن هذا العدد؛ تفاصيل الملتقى الدولي الرابع للميكروتياترو، والثلاثة نصوص الفائزة بجوائز الملتقى، والجزء الثاني من دراسة الناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا عن "كوميديا بدايات القرن العشرين"، ودراسة للناقد الجزائري ياسين سليماني حول "مسرح الطفل والفاعلية السوسيولوجية"، وبعنوان "يوسف إدريس.. مبدعا مسرحيا".

يستعرض الدكتور عمرو دوارة؛ تفصيليا مكانة يوسف إدريس كأحد مؤلفي جيل الستينينات الذين ساهموا في تحقيق نهضة المسرح، ويكتب الدكتور أبو الحسن سلام عن المسرح السكندري ومصادر الثقافة المسرحية، وتقدم لنا يوسف قراءة في نص مسرحية "أيام بأكملها بين الأشجار" لمارجريت دورا، ويكتب أحمد الشريف عن سمات التجريب في مسرح السيد حافظ، ودراسة عن مسرح ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر يقدمها ناصر العزبي.

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 بالإضافة لحوار محمود قنديل مع الفنان القدير "لطفي لبيب" عن مشواره الفني، ويكتب مجدي الحمزاوي عن العرض المسرحي "ستوكمان"، وسارة أشرف عن مسرحية "الرجل الذي أكله الورق"، وكتبت أمل ممدوح عن  العرض الإماراتي "قائمة الخديج"، وكتب د. محمود أبو دومة عن العرض المسرحي الانجليزي "ميديا"، وأشرف فؤاد عن مونودراما "سيب نفسك"، وشيماء توفيق عن عرض "فريدا"، وبعنوان "زنوبيا.. إبداع مصري شاهق عالمي الدلالات" كتبت د. وفاء كمالو، وكتبت تغريد حسن عن الدراسة النقدية التي أقامها المركز القومي للمسرح لمناقشة العرض المسرحي “سيدتي أنا”.

مجلة المسرح إيهاب فهمي رئاسة تحرير الناقد المسرحي الكبير عبد الرازق حسين المركز القومي للمسرح والموسيقي الملتقى الدولي الرابع للميكروتياترو

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