الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق ميكروباص بتهمة التعدى على طالب بالقاهرة

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بمصر القديمة الجزئية، بحبس سائق ميكروباص بتهمة التعدي على طالب بالضرب المبرح وإحداث إصابته بشارع الكورنيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بتحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من تحقيقات النيابة أنه حدثت مصادمة بين سيارة ميكروباص وملاكي على طريق الكورنيش بمنطقة مصر القديمة، قام على إثرها قائد السيارة الميكروباص بالتعدى بالضرب على طالب يبلغ من العمر 21 سنة وإصابته بإصابات خطيرة، وإحداث تلفيات بسيارته.

تعود تفاصيل الواقعة عندما كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" يتضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من طالب بذات المضمون، وقد تم ضبط السيارة مُرتكبة الواقعة وقائدها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس سائق ميكروباص التعدي طالب الضرب المبرح

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