الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سموحة يفاجئ سبورتنج ويطيح به من دوري المرتبط

فريق سموحة لكرة السلة
فريق سموحة لكرة السلة

فجر نادي سموحة السكندري مفاجأة كبيرة ونجح في الإطاحة بنادي سبورتنج من دوري المرتبط وتأهل على حساب سبورتنج نحو المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم.

وتغلب سموحة على سبورتنج 91/86 في مباراة مثيرة في إياب نصف النهائي التي أقيمت في صالة برج العرب بالأسكندرية.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 73/73 ليلجأ الفريقان للأوقات الإضافية  والتي حسم فيها رجال سموحة المواجهة بصعوبة في الثواني الأخيرة.

جاء شوط المباراة الأول كما كان متوقعا بسيطرة وتقدم من جانب سبورتنج الذي أنهى نصف اللقاء الأول بالتقدم 48/40.

واستفاق سموحة مع انطلاق الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق تدريجيا لينتهي وقت المباراة الأصلي بالتعادل 73/73 قبل أن يحسم المباراة في النهاية 91/86.

وصعد سموحة نحو المباراة النهائية مستفيدا من فوزه ب3 مباريات من أربعة بفضل تفوق ناشئيه تحت 18 سنة ذهابا وإيابا.

وحسم ناشئو سموحة مباراة الذهاب مساء الثلاثاء الماضي بنتيجة 92/65 قبل أن يكررون فوزهم اليوم في المباراة الثانية 63/50.

كان رجال سبورتنج بحاجة للفوز في مباراة الكبار اليوم بعد حسم الذهاب بسهولة 89/69 إلا أن رجال سموحة كان لهم رأي آخر.

وينتظر سموحة الفائز من قمة الأهلي والاتحاد السكندري والجارية حاليًا في صالة برج العرب بالأسكندرية.

ومن المقرر إقامة مباريات النهائي في صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر كما كان مقررا مسبقا حال فوز الأهلي، فيم ستنقل المباريات للأسكندرية في حال تأهل الاتحاد السكندري.

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