الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نصف نهائي مرتبط السلة

تغلب رجال الاتحاد السكندري لكرة السلة على الأهلي بنتيجة 75/61 في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط والتي أقيمت في صالة برج العرب.

وسيطر لاعبو الاتحاد السكندري بقيادة مدربهم أحمد عمر على المواجهة منذ بدايتها ولم يتمكن الأهلي من التقدم خلال أي لحظة طوال أحداث المباراة.

ولم ينجح أحمد الجارحي الذي يتولى القيادة الفنية للأهلي بدلا من أوجوستي الموقوف لمباراتين في السيطرة على لاعبيه وإدراك العودة بعد التأخر المبكر.

وتقدم الاتحاد مبكرا بنتيجة وصلت إلى 12/3 قبل أن ينهي الفترة الأولى متفوقا بنتيجة 21/12.

واستمر تفوق زعيم الثغر خلال أحداث الفترة الثانية التي شهدت اتساع الفارق لتنتهي 39/27.

ومع بداية الفترة الثالثة عزز الاتحاد من تقدمه ووصل الفارق لـ17 نقطة في بعض لحظات هذه الفترة قبل أن ينجح لاعبو الأهلي في تقليص الفارق مجددا لينتهي ربع المباراة الثالث 51/40.

ولم تأتِ الفترة الرابعة بأي جديد وعاد الاتحاد لتوسيع الفارق من جديد لتنتهي المباراة بتفوق الأخضر 75/61.

ينص نظام دوري المرتبط على خوض كل فريق مباراتين للذهاب ومثلهما في الإياب بواقع اثنتين على مستوى الفريق الأول ومثلهما لفريق الناشئين تحت 18 سنة.

ويتأهل الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات نحو الدور المقبل وفي حال التساوي في عدد المباريات تصبح الأولوية لنتائج مباريات ونقاط مباراتي الفريق الأول.

وكان شباب الأهلي تحت 18 سنة قد نجحوا في حسم مواجهة الصغار التي أقيمت عصر اليوم بنتيجة 79/57.

وأصبح الأهلي بحاجة لحسم مباراة العودة على مستوى الرجال حتى ولو حسم صغاره مباراة الإياب أيضا وهو المتوقع بشكل كبير، فيعتبر فوز الاتحاد السكندري في قمة الرجال فقط كافيا له من أجل العبور نحو النهائي دون النظر لنتيجة الناشئين.

وتُقام مواجهتي الإياب يوم الخميس المُقبل في صالة برج العرب حيث تنطلق مواجهة الناشئين في تمام الثالثة عصرا فيم يلعب الرجال في الثامنة مساء.