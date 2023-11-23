الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال: دولة لبنان ذات سيادة لكنها تتحمل أفعال حزب الله

غزة
غزة

قال جيش الاحتلال ، اليوم الخميس، ان دولة لبنان ذات سيادة لكنها تتحمل أفعال حزب الله، وفق وكالة رويترز الإخبارية. 

وأضاف الجيش الإسرائيلي: نحن في حالة تأهب قصوى في الشمال وسنرد على كل مصادر النيران، مشيرا إلى أن الجيش سيواصل العمل في مستشفى الشفاء واستهداف أنفاق حماس بعد انتهاء الهدنة . 

وتابع جيش الاحتلال في بيان له: كل وحدات الجيش تعمل على إتمام صفقة تبادل المحتجزين. 

فيما أكد أن السيطرة على شمال قطاع غزة هي المرحلة الأولى ونخطط للمراحل المقبلة. 

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لبنان تتحمل حزب الله الجيش الإسرائيلي الاحتلال

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