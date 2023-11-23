جيش الاحتلال: دولة لبنان ذات سيادة لكنها تتحمل أفعال حزب الله

قال جيش الاحتلال ، اليوم الخميس، ان دولة لبنان ذات سيادة لكنها تتحمل أفعال حزب الله، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: نحن في حالة تأهب قصوى في الشمال وسنرد على كل مصادر النيران، مشيرا إلى أن الجيش سيواصل العمل في مستشفى الشفاء واستهداف أنفاق حماس بعد انتهاء الهدنة .

وتابع جيش الاحتلال في بيان له: كل وحدات الجيش تعمل على إتمام صفقة تبادل المحتجزين.

فيما أكد أن السيطرة على شمال قطاع غزة هي المرحلة الأولى ونخطط للمراحل المقبلة.