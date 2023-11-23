الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الجيل": مؤتمر "تحيا مصر" أكد للعالم أن المصريين مع قضية فلسطين

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على الرسائل التي خرجت اليوم من مصر ضمن فعاليات مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين:"هذا الحشد يمثل مصر بأكملها، مصر الشعبية بكل مكوناتها الحزبية والمهنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، وكأن هذا الحشد يقول للعالم بأكمله بأن مصر جميعها مع القضية الفلسطينية". 

أضاف الشهابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة الحياة، أننا مصرون على استمرار الدور المصري بعد الوصول إلى هدنة وقف إطلاق النار في غزة، وأن الفترة القادمة ستشمل تفاعل الدور المصري الشعبي والرسمي من أجل نصرة القضية الفلسطينية".

وأوضح أن الرسالة الثانية للرئيس السيسي اليوم تعتبر ردًا على كل المشككين، وأصحاب المخططات المعادية، وعلى الكارهين لدور مصر القومي، الذين كانوا يتطلعون لأن يحلوا محل الدور المصري، فجاءت الحرب على غزة لتؤكد للدنيا كلها أن حقائق التاريخ والجغرافيا تؤكد أن مصر هى قائدة العرب، وأن رئيسها هو زعيم العرب، وأن مصر عندما قامت بمسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية، ورفض هذه الحرب الوحشية وإغاثة أشقائنا الفلسطينيين، فهى تؤدي دورها التاريخي الثابت والمبدئي. 

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