الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"اليونيسف": الحكومة المصرية لعبت دورًا محوريا وهاما في أزمة غزة

جيرمي هوبكنز
جيرمي هوبكنز

قال دكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن الحكومة المصرية لعبت دورا محوريا وهاما في التعامل مع الأزمة في غزة، من خلال إقامة الممر الإنساني من مصر إلى رفح، وهو ممر ضروري لإنقاذ حياة مئات الالاف من الاطفال في غزة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون" مساء اليوم الخميس: "أنا سعيد بأن الحكومة المصرية قامت باتخاذ هذا النهج الاستباقي البناء وشاركت بفاعلية ضمن الجهات الفاعلة الإنسانية بما في ذلك اليونيسف، وينبغي أيضا القول بأن الهلال الاحمر المصري قام بعمل استثنائي في المعاونة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الى داخل غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا ومع اليونيسيف وباقي مؤسسات الامم المتحدة الأخرى".

وأكد أن الدور المصري في غاية الأهمية، ولذلك يدعو اليونيسف مصر لاستمرار عمل الممر الانساني عبر معبر رفح وصولا إلى غزة حتى نتمكن من إدخال الإمدادات عبر خطوط الإمداد مثل الإمدادات الطبية والأدوية والمستهلكات ومعدات المياة ومعدات خاصة للأطفال.

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جيرمي هوبكنز الحكومة المصرية غزة رفح كل الزوايا سارة حازم طه

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