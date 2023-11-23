"القاهرة الإخبارية": أكثر من 14854 شهيدًا و36 ألف مصابًا في غزة

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بارتقاء أكثر من 14854 شهيدًا وإصابة نحو 36 ألف في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف"، إن هناك أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني في قطاع غزة استشهد خلال الأيام الماضية، مؤكدةً أن القطاع بات المكان الأخطر في العالم بالنسبة للأطفال حيث أضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، أن نصف عدد سكان قطاع غزة من الأطفال أصبحوا نازحين بسبب القصف والمعارك، فهناك مليون طفل في قطاع غزة يعانون من عدم توفر وانعدام الأمن الغذائي، مشيرةً إلى أن هناك تقارير تفيد أن أكثر من 1200 طفل في غزة لا يزالون تحت ركام المنازل.

وقررت وزارة الصحة الفلسطينية وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إجلاء الجرحى والطواقم الطبية، موضحةً أن الاحتلال تعامل بعنف مع الطواقم الطبية والمرضى واعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي، مفيدة بأن الاحتلال والأمم المتحدة يتحملان المسئولية عن اعتقال طواقم طبية في قطاع غزة.