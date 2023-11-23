الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بزيادة 600 جنيه.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

معاشات
معاشات

موعد صرف معاشات ديسمبر2023من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

زيادة المعاشات شهر ديسمبر 2023

وأكدت الهيئة العامة للتأمينات على موقعها الإلكتروني على نزول الزيادة الاستثنائية التى قررها رئيس الجمهورية لأصحاب المعاشات بقيمة 600 جنيه بداية من هذا الشهر ديسمبر 2023.
موعد صرف معاشات ديسمبر 2023

أوضح منشور الهيئة العامة للتأمينات والذى نشر مؤخرا على موقعها الإلكتروني ووفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، فإن الصرف يكون فى اليوم الأول من شهر ديسمبر.
موعد صرف معاشات ديسمبر 2023

بداية من اليوم الأول من شهر ديسمبر 2023 يبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر وهو يوافق يوم الجمعة .

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023| جدول صرف معاشات شهر ديسمبر

أماكن صرف معاشات لشهر ديسمبر 2023

اتاحت الهيئة العامة للتامينات عدة أماكن لصرف معاشات شهر ديسمبر 2023 وهى كالتالى :
من خلال البريد المصر  
من خلال جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي
من خلال نافذ شركات فوري 
من خلال بنوك القرى والبنوك التجارية
من خلال ماكينات الصراف الآلي لكل بنك
الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2023

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طريق للاستعلام عن نزول المعاش للمستفيد من خلال الموقع الإلكترونى لها والذى يمكن الدخول إليه من خلال هذا الرابط 
https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2023

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كتابة كلمة المرور الخاص بالمستعلم 
النقر على كلمة "استعلام" 
تظهر بعدها قيمة المعاش الذي ينزللمستعلم
جدول الحد الأدنى للأجور
الدرجة الممتازة: 11 ألف جنيه.
الدرجة العالية: 9 آلاف جنيه.
المدير عام: 8 آلاف جنيه.
الدرجة الأولى: 7 آلاف جنيه.
الدرجة الثانية: 6 آلاف جنيه.
الدرجة الثالثة: 5500 جنيه.
الدرجة الرابعة: 5 آلاف جنيه.
الدرجة الخامسة: 4500 جنيه.
الدرجة السادسة: 4 آلاف جنيه.
وأعلن الرئيس السيسي سبتمبر الماضى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف.

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