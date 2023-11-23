حملة مكبرة بالإسماعيلية لضبط شبكة الأعمال المنافية للآداب

قامت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة أمنية في الإسماعيلية، استهدفت القائمين على ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط أحد الأشخاص وسيدة في الإسماعيلية لقيام الأول بتسهيل واستغلال الثانية في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى، ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال أرقام هاتفية محددة.

ضبط سيدتين في الإسماعيلية لقيام إحداهما بتسهيل استغلال الثانية في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى، ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال أرقام هاتفية محددة.

ضبط سيدتين «لإحداهما معلومات جنائية» لقيامهما باستيقاف قائدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بغرض التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.