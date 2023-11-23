الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات الأولية: ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية بالحوامدية

حريق
حريق

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث الجيزة أن ماسًا كهربائيًا وراء حريق شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالحوامدية دون إصابات وتولت النيابة المختصة سير التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اجراء التحريات حريق شقة سكنية ماس كهربائي الحوامدية

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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الحوامدية

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