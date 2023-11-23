الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معهد العالم العربي يكرم الشاعر السوري نوري الجراح وقراءات بالعربية والفرنسية.. السبت

نوري الجراح
نوري الجراح

تنظم مكتبة معهد العالم  العربي بباريس الكاتب الصحفي والشاعر السوري نوري الجراح في أمسية شعرية يقدمها  فاروق مردم ومصاحبة موسيقية من نسيم جلال وقراءة بالفرنسية من فريدة رهوج، وذلك في الرابعة والنصف مساء السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري 

يقرأ الجراج  خلالها من كتابه "ابتسامة النائم" وهي المختارات الصادر عن دار أكت/سود الفرنسية والحائزة على جائزة ماكس جاكوب الشعرية الفرنسية المرموقة.، وبعضا مما ضمته المختارات ( ترجمها أنطوان جوكي)، من دواوينه "يأس نوح"، "حدائق هاملت"، "طريق دمشق"ن "قارب إلى ليسبوس"، ولا حرب في طروادة".

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جدير بالذكر أن الترجمة الفرنسية الجديدة للشاعر صاحبها صدور ثلاث ترجمات لأعماله إلى الهولندية، والإيطالية، واليونانية. لكل من "قارب إلى ليسبوس" و"الخروج من شرق المتوسط" و"لا حرب في طروادة". صدرت في بروكسل، وروما وأثينا.

مكتبة معهد العالم العربي الكاتب الصحفي والشاعر السوري نوري الجراح كتابه ابتسامة النائم يأس نوح حدائق هاملت

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