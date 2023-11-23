شريف منير يروج لمسلسل "وبقينا اتنين" من الكواليس: على ميعادنا

ينتظر الفنان شريف منير، عرض مسلسله الجديد "وبقينا اتنين"، الذي يخوض بطولته بمشاركة الفنانة رانيا يوسف، والمقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل.

وحرص "شريف" على الترويج لمسلسله الذي يواصل تصويره، وشارك صورا له من داخل الكواليس، وعلق قائلًا: "بقينا اتنين .. إنتاج كريم أبو ذكري .. تأليف أماني التونسي .. إخراج طارق رفعت .. ميعادنا ٢ ديسمبر على ON E".

"بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

الجدير بالذكر أن مسلسل "وبقينا اتنين"، هو ثاني تعاون يجمع الفنان شريف منير والمخرج طارق رفعت بالمنتج كريم أبوذكري، بعد النجاح الذي حققوه بمسلسل "إيجار قديم" الذي عرض خارج سباق رمضان العام الماضي.

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

ويتواجد شريف منير بمسلسل "بقينا اتنين" في موسم الأوف سيزون للعام الثالث على التوالي، بعدما قدم فى عام 2021 مسلسل "إجازة مفتوحة" من 40 حلقة، وشارك فى بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج مها سليم.