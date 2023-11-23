الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: لا تهجير للفلسطينيين من غزة لمصر لعدم تصفية القضية الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "إننا نتحدث بهدوء، وهذا ليس ضعفًا أو تهاونًا، لا تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا كدولة مصرية".

وأضاف، في كلمته خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، أن الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة لمصر والأردن حفاظًا على عدم تصفية القضة والإضرار بدولهم.

شكر الرئيس لدول العالم

ووجه الرئيس الشكر لدول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي أكدت دعمها للموقف المصري ورفضها أي محاولات في هذا الشأن.

عبدالفتاح السيسي لا تهجير للفلسطينيين قطاع غزة مصر خط أحمر

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