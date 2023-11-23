لاعب مازيمبي: "جاهزون لمواجهة بيراميدز بالكونفيدرالية"

تحدث جلودي ليكومزا، لاعب مازيمبي الكونغولي، عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز، في افتتاح دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى استعداد فريقه بكل قوة لخوض فعاليات البطولة بشكل قوي.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام السادسة مساء غدٍ الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال “ليكومزا” في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" لا يوجد مباراة سهلة في دوري الأبطال، ونعلم أننا في حاجة لبذل الكثير من الجهد خلال البطولة من أجل حصدها".

وتابع:" نستعد للبطولة منذ فترة طويلة ونعمل بجهد من أجل تقديم أفضل ما لدينا وحصد اللقب وإسعاد جماهيرنا المتشوقة لحصد اللقب".

وأردف:" سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، تساعدنا في استكمال مشوارنا بشكل قوي في البطولة".

وأضاف:" خروجنا مبكرا من دور بطولة الدوري الإفريقي، لا يمثل علينا أي ضغوطات في دوري الأبطال، لأنها كانت بطولة تحضيرية بالنسبة لنا قبل مشاركتنا في دوري الأبطال.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

وأقيم اليوم الخميس بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارسه اللون الأصفر الكامل، فيما يظهر مازيمبي بالقميص الأبيض في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة وصول كلا الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف على أقصى تقدير، مع تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مساعد الرئيس التنفيذي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

تنقل مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في تمام السادسة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات دور المجموعات وحتى المباراة النهائية من الأميرة السمراء.

مجموعة بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى، بدوري أبطال إفريقيا (نسخة الموسم الجاري 2023/2024)، والتي تضم فرق صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

جلودي ليكومزا