الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد لـ"القاهرة الإخبارية": الجهود المصرية القطرية تواجه عراقيل الاحتلال لإفشال الهدنة

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال د. أسامة السعيد، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الاتفاقيات المصرية القطرية بشأن الهدنة في فلسطين تتعرض للكثير من العراقيل من قبل الاحتلال، حيث تضع حكومة الحرب في إسرائيل عقبات أمام تنفيذها على أرض الواقع.

جرائم الاحتلال الصهيونى 

أضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تتحدث عن أنها طلبت قائمة بالأسماء التي سيتم إطلاق سراحها من قطاع غزة، وفي المقابل هناك أحاديث فلسطينية عن أن هناك رغبة من قبل الفصائل للمقاومة والدفاع في حال التحرك الإسرائيلي وقت الهدنة، مع أنه يجب أن يكون هناك ضمانات أمنية عند عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.

وتابع: "إذا كانت هناك إرادة سياسية واضحة من الجانب الإسرائيلي فربما كان سيتم تنفيذ مبادىء الهدنة بيسر وسهولة، لكن مع الأسف الشديد هناك تعنت مستمر في حكومة الاحتلال الصهيونية تجاه الإنسانية الفلسطينية".

الجهود المصرية القطرية 

واستطرد: "مصر وقطر وعدد كبير من الدول العربية والغربية تتفق بشدة على تنفيذ الهدنة، والجميع يؤكد إقرار هذه الهدنة من أجل ضمان تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

أسامة السعيد المصري للفكر والدراسات القاهرة الإخبارية إطلاق سراح الأسرى الهدنة في فلسطين

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