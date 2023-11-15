الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: الضغوط الدولية غير كافية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن نبرة الإدانة تزداد ونبرة الدفاع عن المواقف الإسرائيلية تتراجع بشكل واضح أمام الإمعان الإسرائيلي في ممارسة هذه الجريمة المخالفة لكل المعايير والإعتبارات الإنسانية.

وأضاف السعيد، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه مع تصاعد حدة الخطاب السياسي والانتقادات حتى في العواصم الغربية الداعمة لاسرائيل، لا نجد هذه الانتقادات توازيها أو تواكبها ضغوط حقيقة على إسرائيل كي تتوقف عن الاستمرار في هذه الجريمة، مشيرًا إلى أننا أمام تراجع للدعم الغربي لاسرائيل لكنه لا ُيترجم لضغوط حقيقة تجبر الحكومة الاسرائيلية على التراجع.

وأوضح أن وزير الخارجية الإسرائيلي عبّر قبل يومين بأن الضغوط ستتزايد على اسرائيل خلال الأسابيع المقبلة وعليها أن تنهي أهدافها العسكرية في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية المواقف الإسرائيلية الحكومة الاسرائيلية جرائم الاحتلال تراجع الدعم الغربي

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