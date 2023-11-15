“القاهرة الإخبارية”: قوات الاحتلال تتخذ من الكوادر الطبية والنازحين بمجمع الشفاء دروعًا بشرية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتحصن داخل الطوابق السفلية لمجمع الشفاء الطبي بغزة، وتتخذ الكوادر الطبية والنازحين دروعًا بشرية؛ وذلك بحسب وزارة الصحة بغزة.

وفي وقت سابق، أكدت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تقتحم مستشفى الشفاء الطبي، وتعمل على اعتقال عدد كبير ممن يتواجدون داخله، مشيرةً إلى وجود 200 معتقل داخل المستشفى واقتحام المزيد من الأقسام فيه، إلى جانب التحقيق مع بعض الأطباء، مؤكدة أن الاحتلال يفصل أجزاء المستشفى عن بعضه البعض، فالطواقم الطبية لا تستطيع الوصول للاطمئنان على المرضى في الأقسام الأخرى.