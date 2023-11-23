الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع مع هيئة الطرق والكبارى المشروعات الجارى تنفيذها

محافظة الغربية
محافظة الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، اجتماعًا مع المهندس أحمد عابد، رئيس هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، والمهندس أشرف هواش، مدير مديرية الإسكان، والمهندس حاتم الصواف، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بدائرة المحافظة ضمن خطة الدولة؛ لتحسين شبكة الطرق ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات.

ناقش محافظ الغربية، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدًا أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة والتعامل السريع مع أية معوقات يتم رصدها أو رفعها للمحافظة لضمان استمرار الأعمال المطلوبة في القطاعات الخدمية بالكفاءة المطلوبة، وإنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة.

 متابعة ميدانية للمشروعات

شدد المحافظ، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدًا دعمه الدائم للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها خاصة مشروعات قطاع الطرق كأحد القطاعات الحيوية المهمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما شدد محافظ الغربية، على ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنيين، فضلًا عن مراعاة التوقيت طبقًا للشروط الموضوعة والمواعيد والجداول الزمنية المقررة مسبقًا، مع التشديد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والشوارع لتحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

محافظ الغربية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ ل شرايين التنمية ضمن خطة الدولة

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